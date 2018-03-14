المجلس الرئاسي يصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة النائب كاجمان بشأن منطقة الجنوب .

طرابلس 14 مارس 2018 ( وال ) - أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة النائب "عبد السلام كاجمان"، بشأن أحداث الجنوب وعضوية كل من عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني "أحمد حمزة"، ووزراء العمل والتأهيل،والشؤون الإجتماعية والحكم المحلي، والصحة، والمواصلات، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد نصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة التواصل مع أطراف النزاع بمنطقة الجنوب، والعمل على وقف إطلاق النار والتهدئة، بالإضافة إلى تشكيل فريق تفاوضي من الطرفين لتعزيز الاستقرار والتهدئة، ومناقشة القضايا العالقة بين الطرفين والعمل على إيجاد المعالجات بشأنها بالاضافة الى تفعيل عمل مديريات الأمن بالجنوب بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات ذات الطابع الإنساني العاجل.

فيما حددت المادة الثالثة، مدة عمل اللجنة بشهر قابل للتمديد، وعلى أن تتولى إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها لعرضها على رئيس المجلس الرئاسي.





... ( وال )...