وزير الداخلية المفوض يجتمع مع رئيس ومعاون ومدراء فروع وإدارات وأقسام هيئة السلامة الوطنية .

طرابلس 14 مارس 2018 ( وال ) - تركز اللقاء الذي عقده وزير الداخلية عميد عبدالسلام عاشور برئيس ومعاون ومدراء الفروع والإدارات والمكاتب بهيئة السلامة الوطنية صباح اليوم الأربعاء على ضرورة الرفع من مكانة هيئة السلامة الوطنية بإعتبارها مرفق هام يمس المواطن في السلم والحرب .

ونقل المكتب الاعلامي بالوزارة عن وزير الداخلية تأكيده خلال اللقاء على ضرورة تذليل كافة الصعاب التي تواجه أداء رسالتهم السامية.

من جهته عبر رئيس هيئة السلامة الوطنية عن شكره للوزير لإستضافته هذا الإجتماع الموسع الذي من خلاله ستوضع اللبنات الأولى لخطة تشغيلية وأستراتيجية للهيئة .

تم بعدها تقديم عرض مرئي للخطة التشغيلية الخاصة بهيئة السلامة الوطنية لسنة 2018 ميلادية تم فيه التطرق الى تحديد رؤية الهيئة ورسالتها وقيمها ومنهجيتها وأهدافها.



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