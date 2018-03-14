رئيس المجلس الأعلى للدولة يقوم بزيارة لبلدية غريان ويجتمع مع مجلسها البلدي ومكونات المدينة .

غريان 14 مارس 2018 ( وال ) - قام رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي رفقة عدد من أعضاء مجلس الدولة صباح اليوم الأربعاء بزيارة إلى مدينة غريان عقد خلالها اجتماع موسع مع مكونات بلدية غريان ومجلسها البلدي.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بغريان ان الاجتماع تركز حول المختنقات والمشاكل التي تواجه البلدية بكافة المرافق الخدمية ، حيث أستعرض عميد بلدية غريان "يوسف بديري" المشاكل والصعوبات التى تعانيها البلدية كونها لا توجد لديها أية موارد مادية ،ومن جهته استعرض عضو المجلس البلدي المكلف بإدارة مستشفى غريان التعليمي "ناجي شنانة المشاكل التي تواجه المستشفى والناتجة عن عدم توفر المواد والمقومات الضرورية لهذا المرفق الصحي الذي يُعد من بين أكبر عشرة مستشفيات بليبيا ، ويقدم خدماته لمُدن ومناطق الجبل بالكامل . كما تحدث رئيس مجلس التواصل الاجتماعي ببلدية غريان "مختار بن يونس" الذي أوضح بأنه بالرغم من أن بلدية غريان هي أكبر مدن الجبل ، وعلى الرغم من أنها تزخر بالكثير من القامات العلمية والكفاءات إلا أنه يتم تهميشها من قِبل الحكومات السابقة ، ولم تُعطى حقها على مختلف الأصعدة بحسب تعبيره كما أكد عضو مجلس النواب عن مدينة غريان "صلاح زوبيك" بأن كل المشاكل التي تعاني منها مدينة غريان ، وغيرها من المًدن الليبية الأخرى هي بسبب الانقسام السياسي في الدولة ، داعياً كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة ، ورئيس مجلس النواب إلى عقد اجتماع للمصالحة بمدينة غريان للم الشمل وتوحيد مؤسسات الدولة .

من جهته تساءل أستاذ القانون بجامعة غريان الدكتور "علي الدويب" عن الفراغ الذي سيتركه المجلس البلدي بعد انتهاء مدته القانونية في 14. 3. 2018 ، خاصة وأن المجلس البلدي غريان قد أعلن عدم رغبته في الاستمرار بعد هذا التاريخ ، وما مدى قانونية إجراء انتخابات خاصة ببلدية غريان تحت إشراف مؤسسات المدينة وإدارتها على أن تعتمد من قِبل الحكومة فيما بعد لمعالجة هذا الموضوع .

كما أكد أعيان وحكماء مدينة غريان خلال هذا اللقاء دعمهم لكافة جهود لمّ الشمل والمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي .

من جانبه ثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور "عبد الرحمن السويحلي" الدور الهام الذي تتمتع به مدينة غريان على مد مراحل التاريخ القديم والحديث في الحفاظ على الاستقرار ، ودعم جهود المصالحة الوطنية ، وتعهد بأن يتم مناقشة كل ما تم طرحه في هذا اللقاء في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للدولة ، وأنه وزملائه أعضاء المجلس سوف يطالبون الجهات التنفيذية ، ووزارة الحكم المحلي لتفعيل القانون رقم (56) وإعطاء البلديات الصلاحيات التي تمكّنها من تقديم أحسن الخدمات للمواطن في كافة المجالات .

وحضر هذا لاجتماع من أعضاء مجلس الدولة "رمضان أمبية" ، و"عبد الرحمن الشاطر" ، و"حسن حبيب" ، و"سالم مادي" ، و"أحميدة الدالي" ، و"بلقاسم دبرز" ، ومدير المراسم بالمجلس الأعلى للدولة ، اضافة الى عدد من مشائح وأعيان مدينة غريان .



( وال -غريان ) .