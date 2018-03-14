تعرض موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة والوفد المرافق لإطلاق نار بمنطقة الغنايمة .

غريان 14 مارس 2018 ( وال )- تعرض موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة "عبد الرحمن السويحلي" والوفد المرافق له لإطلاق نار بعد ظهر اليوم من قبل مسلحين في منطقة الغنايمة وهو في طريقه من مدينة غريان إلى مدينة يفرن .

وقال "عبد الرحمن الشاطر"أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة لمراسل وكالة الأنباء الليبية بغريان أن الموكب الرئاسي قد تعرض لإطلاق نار من قِبل مسلحين بمنطقة "الغنايمة" بعد مغادرته لمدينة غريان متجها إلى مدينة يفرن.

وفي نفس السياق أوضح مصدر أمني مرافق للموكب الرئاسي بأنه قد أصيب عنصرين من الحرس الرئاسي بإصابات غير خطيرة ، وقد نقلوا إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة ،كما تم احتجاز عنصرين آخرين وسيارة تابعين لمديرية أمن غريان لم يعرف مصيرهم بعد .

وقد عاد الموكب الرئاسي إلى مدينة غريان غادر على إثرها الوفد على متن مروحية إلى العاصمة طرابلس .

يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة وعدد من أعضاء المجلس قد وصلوا صباح اليوم في زيارة إلى مدينة غريان التقوا خلالها المجلس البلدي ، وعدد من مكونات بلدية غريان للوقوف على المختنقات التي تواجه القطاعات الخدمية بالبلدية.



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