وزارة الخارجية تحتضن اللقاء الثاني مع بعض الدول الاوروبية الخاص بالهجرة غير الشرعية .الأربعاء ، 14-03-2018 - 18:09:00

وزارة الخارجية تحتضن اللقاء الثاني مع بعض الدول الاوروبية الخاص بالهجرة غير الشرعية .طرابلس 14 مارس 2018 ( وال ) - عقد بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء اللقاء الثاني المستأنف للطاولة المستديرة التي تضم بعض الدول الأوروبية المانحة التي تمول مشاريع المنظمة الدولية للهجرة ( IOM ) في ليبيا .
وضم اللقاء الثاني بحسب المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية والذي ترأسه الجانب الليبي ممثلا فى مدير ادارة المنظمات الدولية إلى جانب مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وبحضور مندوبين عن وزارات حكومة الوفاق الوطني ( العدل ، والصحة و الشؤون الإجتماعية و الدفاع و شؤون النازحين والمهجرين ) وعن الجانب الاوروبي ممثلي وزارات الخارجية و الهجرة لعدد أربع دول أوروبية هي النرويج و لكسمبورغ و هولندا و فرنسا بالإضافة إلى مندوبين عن منظمة الهجرة الدولية برئاسة مدير إدارة العمليات بالمنظمة .


... ( وال )...

الأكثر قراءة في وال

غريان تحتضن فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول دور الأمم المتحدة في ليبيا .
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا .
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يجتمع مع عدد من المسؤولين بمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا