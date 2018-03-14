وزارة الخارجية تحتضن اللقاء الثاني مع بعض الدول الاوروبية الخاص بالهجرة غير الشرعية .

طرابلس 14 مارس 2018 ( وال ) - عقد بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء اللقاء الثاني المستأنف للطاولة المستديرة التي تضم بعض الدول الأوروبية المانحة التي تمول مشاريع المنظمة الدولية للهجرة ( IOM ) في ليبيا .

وضم اللقاء الثاني بحسب المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية والذي ترأسه الجانب الليبي ممثلا فى مدير ادارة المنظمات الدولية إلى جانب مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وبحضور مندوبين عن وزارات حكومة الوفاق الوطني ( العدل ، والصحة و الشؤون الإجتماعية و الدفاع و شؤون النازحين والمهجرين ) وعن الجانب الاوروبي ممثلي وزارات الخارجية و الهجرة لعدد أربع دول أوروبية هي النرويج و لكسمبورغ و هولندا و فرنسا بالإضافة إلى مندوبين عن منظمة الهجرة الدولية برئاسة مدير إدارة العمليات بالمنظمة .





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