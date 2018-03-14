وزير العدل يلتقي سفير دولة تركيا المعتمد لدى ليبيا .

طرابلس 14 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد عبدالواحد اليوم الأربعا بديوان الوزارة بطرابلس مع سفير دولة تركيا المعتمد لدى ليبيا أحمد دوغان بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون المكلف .

وتناول اللقاء بحسب المكتب الاعلامي للوزارة التعاون في مجال مقيد الأحكام القضائية وتبادل السجناء والمحكومين بين البلدين وفي عدة مسائل منها الجرائم المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير القانونية وجرائم تهريب الوقود وما ينتج عنه من تحصيل أموال طائلة قد تستعمل في دعم الإرهاب الذي طال عدة دول .

واتفق الجانبان على ضرورة إبرام مذكرة تفاهم بين السلطات الليبية والتركية لدعم أواصر التعاون في هذا المجال بين البلدين.

كما بحث الاجتماع كافة أوجه التعاون المتبادل بين البلدين في قضايا ومواضيع هامة على رأسها موضوع أرشيف الملكية العقارية المتعلقة بإثبات ممتلكات المواطنين وأملاك الدولة وغيرها.

وأكد السفير التركي أنه سيلفت انتباه حكومته لكل هذه القضايا والمواضيع خدمة لمصلحة البلدين.



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