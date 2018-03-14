ماليزيا اعتقلت 249 مسلحا قاموا بتجنيد أتباع جدد على شبكات التواصل الاجتماعي.الأربعاء ، 14-03-2018 - 17:15:00



بانكوك 13 مارس 2018 (وال) - اعتقلت السلطات الأمنية الماليزية
249 مسلحا ، ما بين ماليزيين وأجانب، بسبب قيامهم بتجنيد عناصر جديدة من
أجل الانضمام إلى تنظيم الدولة داعش .
وأوضح المسئول الماليزي أن 240 من المعتقلين كانوا يمارسون نشاطهم
على موقع فيسبوك، و8 على تويتر، وواحد فقط على موقع انستجرام، وفقا
لوسائل الإعلام المحلية.
وراقبت الجهات الأمنية الماليزية حتى الآن ثلاثة آلاف و871 حسابا على
موقع فيسبوك، وأوقفت 800 منها، بينما راقبت 79 حسابا على تويتر، وأوقفت 9
منها، في حين راقبت 72 مستخدما على انستجرام، ولم يتم حظر أي حساب على
هذه الشبكة الاجتماعية، وفقا لتقرير نائب الوزير الذي تم عرضه في
البرلمان.

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