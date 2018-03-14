فولكسفاجن تخطط لزيادة مصانعها لانتاج السيارات الكهربائية.





برلين 14 مارس 2018 (وال)- أعلن الرئيس العالمي لمجموعة فولكسفاجن

ماثياس مولر أن الشركة سترفع عدد المصانع لانتاج السيارات الكهربائية من

ثلاثة حاليا إلى 16 بحلول 2022.

وقال مولر أمس الثلاثاء خلال تقديم نتائج 2017 ان الشركة تقوصلت لاتفاق

مع مصناع للبطاريات في أوروبا والصين من أجل ضمان الحصول على بطاريات ذات

قدرة مناسبة للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن هذه العقود بلغت قيمتها 20 مليار يورو وقريبا ستتخذ الشركة

قرارات مماثلة مع مصناع للبطاريات في أمريكا الشمالية.

وتسعى المجموعة لزيادة عدد إنتاج السيارات الكهربائية حتى 2025 بشكل

تدريحي إلى ثلاثة ملايين سيارة سنويا.

وتتطلع "فولكسفاجن" لاطلاق نموذج جديد شهريا من السيارات الكهربائية

اعتبارا من 2019.

وأعلن الشركة أنها حققت أرباحا قياسية بواقع 11 مليار و345 مليون يورو

خلال 2017، وهو أكثر من ضعف أرباحها في 2016.