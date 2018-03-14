مقتل 40 على الأقل في شرق الكونغو الديمقراطية .





جوما 13 مارس 2018 (وال) - أعلن جان بوسكو لالو المسؤول المحلي في

شمال شرق الكونجو الديمقراطية أن ما لا يقل عن 40 شخصا قتلوا في الساعات

الثماني والأربعين الماضية في أعمال عنف عرقية بشمال شرق البلاد بين رعاة

ماشية من عرقية الهيما ومزارعين من عرقية الليندو.

وأسفرت المعارك بين الجماعتين والتي فجرتها ميليشيا تهيمن عليها عرقية

الليندو عن مقتل العشرات منذ ديسمبر كانون الأول. وتسبب الصراع بين

الجماعتين منذ مطلع القرن الحالي في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.