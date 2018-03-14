تيريزا ماي تترأس اجتماعا لمجلس الامن القومي قبل البت في فرض عقوبات على روسيا لندن 14 مارس 2018 (وال)- تترأس رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم الاربعاء اجتماعا لمجلس الامن القومي قبل ان تبت في مسألة فرض عقوبات على روسيا في غياب توضيحا



وبعدما رأت انه "من المرجح جدا" ان تكون روسيا "مسؤولة" عن حادث التسمم،

أمهلت ماي موسكو حتى منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء لتقديم رد امام منظمة

حظر الاسلحة الكيميائية .

لكن السفير الروسي في لندن الكسندر ياكوفنكو صرح بعد ظهر الثلاثاء ان

"روسيا لن ترد على الانذار" قبل ان "تتسلم عينات من المادة الكيميائية"

التي استخدمت .

وبعدما اكد "براءة" روسيا، قال انه اقترح على الحكومة البريطانية فتح

"تحقيق مشترك"، وحذر من ان موسكو سترد اذا اتخذت اجراءات ضدها .

وكان سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) تعرضا للتسميم في

جنوب شرق انكلترا بواسطة غاز اعصاب .