تيريزا ماي تترأس اجتماعا لمجلس الامن القومي قبل البت في فرض
عقوبات على روسيا
لندن 14 مارس 2018 (وال)- تترأس رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي
اليوم الاربعاء اجتماعا لمجلس الامن القومي قبل ان تبت في مسألة فرض
عقوبات على روسيا في غياب توضيحا
الأربعاء ، 14- 03- 2018 - 16:35:00
وبعدما رأت انه "من المرجح جدا" ان تكون روسيا "مسؤولة" عن حادث التسمم،
أمهلت ماي موسكو حتى منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء لتقديم رد امام منظمة
حظر الاسلحة الكيميائية .
لكن السفير الروسي في لندن الكسندر ياكوفنكو صرح بعد ظهر الثلاثاء ان
"روسيا لن ترد على الانذار" قبل ان "تتسلم عينات من المادة الكيميائية"
التي استخدمت .
وبعدما اكد "براءة" روسيا، قال انه اقترح على الحكومة البريطانية فتح
"تحقيق مشترك"، وحذر من ان موسكو سترد اذا اتخذت اجراءات ضدها .
وكان سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) تعرضا للتسميم في
جنوب شرق انكلترا بواسطة غاز اعصاب .