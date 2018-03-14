تيريزا ماي تترأس اجتماعا لمجلس الامن القومي قبل البت في فرض عقوبات على روسيا لندن 14 مارس 2018 (وال)- تترأس رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم الاربعاء اجتماعا لمجلس الامن القومي قبل ان تبت في مسألة فرض عقوبات على روسيا في غياب توضيحاالأربعاء ، 14-03-2018 - 16:35:00


وبعدما رأت انه "من المرجح جدا" ان تكون روسيا "مسؤولة" عن حادث التسمم،
أمهلت ماي موسكو حتى منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء لتقديم رد امام منظمة
حظر الاسلحة الكيميائية .
لكن السفير الروسي في لندن الكسندر ياكوفنكو صرح بعد ظهر الثلاثاء ان
"روسيا لن ترد على الانذار" قبل ان "تتسلم عينات من المادة الكيميائية"
التي استخدمت .
وبعدما اكد "براءة" روسيا، قال انه اقترح على الحكومة البريطانية فتح
"تحقيق مشترك"، وحذر من ان موسكو سترد اذا اتخذت اجراءات ضدها .
وكان سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) تعرضا للتسميم في
جنوب شرق انكلترا بواسطة غاز اعصاب .

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