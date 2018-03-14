وزير المواصلات يجتمع برئيس الهيئة العامة للاتصالات .الأربعاء ، 14-03-2018 - 14:13:00

وزير المواصلات يجتمع برئيس الهيئة العامة للاتصالات .طرابلس 14 مارس 2018 ( وال ) - عقد وزير المواصلات المهندس" ميلاد معتوق" اجتماعاً أمس الثلاثاء مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات المهندس
" سامي الفنطازي " بمقر الهيئة بطرابلس وبحضور عدد من مهندسي الاتصالات ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وعدد من مهندسي الجهاز اضافة الى مدير عام شركة "ميتش " التركية للمقاولات .
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي يخص مشروع حل المختنق الذي يخص الإشارة الضوئية الواقعة في منطقة طريق المطار ، وذلك من خلال العقد المبرم مع الشركة المذكورة . حيث يهدف هذا المشروع إلى إنشاء جسر تقاطع شرق غرب وإلغاء الإشارة الضوئية ليصبح طريق المطار طريق حر . وأكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات في هذا الاجتماع على أن الهيئة ستتولى تمويل هذا المشروع وذلك في اطار بند الرعاية الاجتماعية الذي يقدمه قطاع الاتصالات . وتم الاتفاق على تكليف مهندسي جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمتابعة إعداد التصاميم النهائية للمشروع وذلك بهدف البدء في تنفيذه في أقرب الآجال بالتنسيق مع هيئة الاتصالات بالخصوص ، وبما يخدم المصلحة العامة ولايتعارض مع المشاريع القائمة او التى قد تنفذ في المستقبل .

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