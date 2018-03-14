النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق" يلتقي سفير بريطانيا لدى ليبيا " فرانك بيكير" .



طرابلس 14 مارس 2018 (وال) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق"، ظهر اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا "فرانك

بيكير" . ووفقا لادارة الاعلام بالمجلس؛ فقد تم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان

رئاسة الوزراء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصلحة

المشتركة.

وأكد " بيكير" استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، ورغبتها الإسهام

إعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيدها لمؤسسات الدولة، بالتعاون من أجل

النهوض بمختلف القطاعات بما يخدم المواطن في كل المجالات.

كما تناول اللقاء، دعم آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف

المجالات وسبل تطويرها، وآخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأشاد النائب " امعيتيق" ، بعمق العلاقات الليبية البريطانية، وأكد

تخصيص الحكومة جزءا من ميزانية العام 2018 لتفعيل المشاريع المتوقفة،

والخدمية منها.

..(وال).