مؤشر نيكي الياباني يتراجع متأثرا بمخاوف الحماية التجارية الأمريكية .





طوكيو 14 مارس 2018 ( وال ) - تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء

لينهي موجة صعود استمرت أربعة أيام متتالية وسط مخاوف من تزايد الحماية

التجارية الأمريكية بعدما أقال الرئيس دونالد ترامب وزير خارجيته ريكس

تيلرسون وما تردد عن سعيه لفرض رسوم جمركية ضخمة على واردات صينية.

وقادت الأسهم المرتبطة بقطاع الرقائق الإلكترونية موجة الخسائر

بينما أقبل المشترون على أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي ( 0.9 ) بالمئة ليغلق عند ( 21777.29 )

نقطة لكنه ظل أعلى من متوسط 25 يوما البالغ ( 21672.57 ) نقطة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى ( 1743.21 ) نقطة

حيث انخفض 28 من 33 مؤشرا فرعيا .

وقفز سهم ايشيكاوا سيساكوشو سبعة بالمئة بينما زاد سهم هوا للآلات

5.8 بالمئة وزاد سهم شيجيماتسو ووركس 1.6 بالمئة.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعدما حققت مكاسب في الآونة

الأخيرة، حيث نزل سهم أدفانتست 2.2 بالمئة بينما انخفض سهما سومكو وطوكيو

إلكترون 1.9 بالمئة لكل منهما.

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