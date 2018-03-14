إثيوبيا بحاجة لـ ـ 66 , 1 مليار دولار لإنقاذ متضرري الجفاف .

أديس أبابا 14 مارس 2018 ( وال )- ناشدت الحكومة الإثيوبية المجتمع

الدولي والمانحين لتوفير مساعدات غذائية عاجلة لإنقاذ المتضررين من

الجفاف في البلاد.

وأعلنت الحكومة ، عن حاجتها إلى 1.66 مليار دولار، لتوفير مساعدات

غذائية عاجلة لإنقاذ المتضررين من الجفاف في البلاد.

جاء ذلك ، خلال ندوة عقدت في العاصمة أديس أبابا، لتدشين خطة عمل مشتركة للعام 2018 بين الحكومة والشركاء والمنظمات الإنسانية الدولية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لدرء المخاطر والكوارث في إثيوبيا "متكو

كاسا"، خلال تدشين الخطة، إن بلاده

تناشد المجتمع الدولي والمانحين لتوفير 1.66 مليار دولار لإنقاذ 7.88

ملايين شخص يعانون من آثار الجفاف.

وأوضح " كاسا " أن عدد المحتاجين لمساعدات عاجلة ، ارتفع بنسبة 38

بالمائة مقارنة مع 2017 ، صعودا من 5.7 ملايين شخص ، مشيرا إلى أن (

1.036 ) مليار دولار من جملة المساعدات المطلوبة ، ستخصص للمساعدات

الغذائية العاجلة للعائلات".

ويتوزع المتأثرون من الجفاف على الأقاليم، بين 23 بالمائة في اروميا،

و12 بالمائة في الصومال الإثيوبي، و9 بالمائة في أمهرا، و7 بالمائة في

إقليمي شعوب جنوب إثيوبيا وتجراي، فيما يتوزع العدد الباقي بين أقاليم

عفار، وبني شنغول، وهرر.

وتعاني إثيوبيا من أسوأ موجة جفاف تضرب عدة أقاليم منذ عام 2014 ،

فيما يعد إقليم "عفر" وأروميا والصومال الإثيوبي ، من أكثر الأقاليم

تضررا .

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