قوات الاحتلال تخطر بوقف البناء في 5 منازل غرب بيت لحم.





بيت لحم 14-مارس-2018 (وال) - سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الأربعاء، اخطارات بوقف البناء في منازل قيد الانشاء ببلدة نحالين غرب

بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون لـــــوكالة الانباء الفلسطينية

"وفا"، بأن قوات الاحتلال سلمت 5 مواطنين فلسطنيين اخطارات بوقف البناء

في منازلهم، التي تقع في منطقتي صبيحة الفوقا، وواد النعمان، بحجة عدم

الترخيص.

وأشار فنون إلى أن قوات الاحتلال تمارس تصعيدا واضحا بحق أهالي البلدة،

وممتلكاتهم، تتمثل بسلب الارض، واخطارات بوقف البناء، عدا عن عمليات

الاقتحامات المتكررة، ودهم المنازل، واعتقال مواطنين.

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