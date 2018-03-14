اجتماع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط بسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا.



طرابلس 14مارس 2018 ( وال )- اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية

للنفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة بطرابلس مع "فرانك بيكر" سفير

المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون وتطوير العلاقات الثنائية وعودة

الشركات البريطانية لليبيا الامر الذي سيتيح فرص للاستثمار في كافة ربوع

الوطن.

واعرب صنع الله عن امتنانه بزيارة السفيرله ،مشيرا الى اهمية التعاون

المشترك بين الجانبين مؤكدا على الدور المهم للمملكة المتحدة في تقديم

الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبه عبر السفير البريطانى خلال هذا الاجتماع عن تفاؤله الكبير

بعودة الاستقرار الى ليبيا تزامناً مع عودة الانتاج الى مستوياته، مثمنا

في الوقت نفسه كل الجهد الذي يبذله رئيس واعضاء مجلس الادارة و العاملين

في قطاع النفط والغاز للحفاظ على تدفق النفط عبر انابيب الانتاج بمختلف

الحقول والمواقع النفطية التابعة للمؤسسة وشركاتها.

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