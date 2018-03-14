الذهب يستقر مع زيادة المخاوف بشأن الحماية التجارية الأمريكية.الأربعاء ، 14-03-2018 - 12:22:00



لندن 14 مارس 2018 (وال) - استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء محومة قرب
أعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار في أعقاب إقالة وزير الخارجية
الأمريكي ريكس تيلرسون بشكل مفاجئ على نحو أثار مخاوف بشأن سياسات
الحماية التجارية الأمريكية أثرت على شهية المخاطرة العالمية.
بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش استقر الذهب عند 1325.93 دولار للأوقية.
ولامس المعدن الأصفر 1330.02 دولار للأوقية خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى
منذ السابع من مارس .
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