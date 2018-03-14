اجتماع أعيان فزان مع أعيان المنطقة الغربية.





طرابلس 14 مارس 2018 ( وال )-عقد بقاعة المجلس البلدي ببلدية سبها

خلال اليوميين الماضيين اجتماع ضم أعيان وحكماء ووجهاء المدينة مع أعيان

وحكماء المنطقة الغربية والجنوبية وذلك للاطلاع علي آخر المستجدات التي

تشهدها مدينة سبها في الآونة الأخيرة من اشتباكات متقطعة ونقص في الوقود

ومشتقاته والذي لم يصل إلى مناطق الجنوب مند قرابة 4 أشهر.

كما تم مناقشة ازمة السيولة النقدية التي أصبحت هاجس المواطنين،

والمشاكل التي تواجه الجنوب بشكل عام وسبها بشكل خاص وتم الاطلاع على

آراء كل الأطراف التي حضرت الاجتماع سواء من أعيان سبها أو من إخوانهم من

المنطقة الغربية .

وصرح أعيان المنطقة الغربية أنهم يدرسون الوضع وسيعملون على المصالحة بين

أهالي فزان وبين الأطراف المتنازعة .

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