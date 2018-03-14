رئيس جامعة بنغازي يقوم بجولة لمركز اللغات بمنطقة الزيتون .





بنغازى 14 مارس 2018م ( وال ) - قام رئيس جامعة بنغازي د.مرعي

المغربي بزيارة إلى مركز اللغات الكائن بمنطقة الزيتون رفقة مدير مكتب

ضمان الجودة بالجامعة د.عزالدين الدرسي ومدير الإدارة الفنية والمشروعات،

حيث قدم مدير المركز نبذة عن المركز واللغات التي يقوم بتدريسها لمختلف

شرائح المجتمع منهم طلبة الدراسات العليا وطلبة الجامعة والمراحل

التعليمية الأخرى وأيضًا العاملين بمختلف القطاعات العامة والخاصة

بليبيا.

يشار الى إن المركز سيحصل خلال الفترة القادمة على الاعتماد الدولي في

إجراء امتحانات (iELTS) وهذا المركز يعتبر أول مركز يفتتح على مستوى

الجامعات الليبية وساهم في تعليم آلاف الطلبة لمختلف اللغات منها

الإنجليزية والإيطالية والعربية وهناك طموح لدى إدارته لفتح قسم لتعليم

اللغة الألمانية.

...( وال بنغازى)....