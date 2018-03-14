ملخص النشرة الإقتصادية الأسبوعية التي تصدرعن وكالة الأنباء الليبية : .

طربلس 15 مارس 2018 ( وال ) - * الجزائر تسعى لانتهاج أنموذج اقتصادي جديد بديلاً عن ريع المحروقات.



الجزائر= كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،

توفيق طورش، أن الجزائر تسعى للذهاب نحو أنموذج اقتصادي جديد كفيل بإيجاد مصادر دخل أخرى خارج ريع المحروقات ولاسيما في قطاعي الصناعة والخدمات،

مؤكدا بأن الجزائر ترحب بأي مبادرة من صندوق النقد الدولي لمصاحبتها في جهودها لاستعادة توازنها المالي في ظل الأزمة الراهنة.



* إتفاقية بين إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية .

ميلانو= اعلنت الحكومة الإيطالية بأنه من المنتظر أن توقع شركة الطاقة

الإيطالية إيني وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الحكومية اتفاقا

للتعاون الثنائي .



* مصر تستهدف طرح أكثر من 20 شركة في البورصة.

القاهرة = ذكر بيان لرئاسة الجمهورية يوم السبت الماضي أن مصر تستهدف طرح أكثر من 20 شركة في البورصة بهدف "توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل توسعات استثمارية".

ولم يتضح من البيان ما إذا كان سيتم طرح الشركات المستهدفة بالكامل خلال العامين القادمين أم إن هناك إطارا زمنيا مختلفا. وأشار إلى أن البرنامج يتضمن "شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات" دون ذكر أسماء شركات بعينها.



* 5.2 مليار دولار واردات مصر البترولية.

القاهرة = كشفت بيانات رسمية حديثة اصدرها مؤخرا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من المنتجات البترولية خلال عام 2017، مقارنة بالعام السابق له، حيث بلغت قيمة الواردات البترولية على مدار الفترة من يناير - ديسمبر 2017 ما تتجاوز قيمته 5.220 مليار دولار، مقابل 4.218 مليار دولار خلال عام 2016.



* الشارقة تزيد دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

الشارقة= أعلنت الحكومة عن خططها الرامية إلى منح 10% من جميع المشاريع المرتبطة ببرنامج "الشارقة الرقمية" الذي يهدف إلى تحويل جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية إلى الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.



*/= الاتحاد الأوروبي واليابان يطالبان بالإعفاء من الرسوم الأمريكية.

بروكسل= دعا الاتحاد الأوروبي واليابان يوم السبت الماضي الولايات

المتحدة إلى منحهما إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المعادن ونادت طوكيو بتبني "سلوك متعقل" في الخلاف الذي ينذر بإشعال فتيل حرب تجارية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية نسبتها 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم .



* انخفاض عدد الحفارات النفطية في أمريكا .

نيويورك= اعلنت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عن خفض عدد الحفارات

النفطية النشطة للمرة الأولى في سبعة أسابيع رغم بقاء أسعار الخام قرب

أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وهو ما يشجع المزيد من شركات الحفر النفطي

على زيادة خططها للإنفاق للعام 2018.



* زيادة الإنتاج النفطي الأمريكي تلقي بظلالها على الأسواق.

نيويورك= تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة في حين تلقي زيادة

الإنتاج الأمريكي بظلالها على الأسواق رغم تباطؤ أنشطة الحفر في الولايات

المتحدة.



* الاتحاد الاوروبي يرد على الخطوة الامريكية.

الاتحاد الاوروبي= اعلن الشركاء التجاريين في دول الاتحاد الأوروبي

تهديدا واسعا يشمل دول الاتحاد الاوروبي ضد اعلان الرئيس الأميركي دونالد

ترامب بفرض تعريفة على الصلب والألومنيوم، وقد وعدت هذه الدول بالرد

بالمثل على الخطوة الأميركية.

وأعلنت كندا والصين والاتحاد الأوروبي بالفعل، أنها سترد بتعريفة خاصة

على الواردات الأميركية، ويقول خبراء الاقتصاد بأن هذا الأمر سيكبد

الصادرات الأميركية خسائر تقدر بمليارات الدولارات.



( وكالة

الانباء الليبية )



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