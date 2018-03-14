الاتحاد الليبي لحماية المستهلك يقيم الخميس احتفالية باليوم العالمي لحماية المستهلك .





طرابلس 14 مارس 2018 (وال) - يحتفل العالم غدا الخميس 15 مارس باليوم

العالمي لحماية المستهلك حيث يخصص اليوم للحديث على احد اهم المسائل

المتعلقة بسلامة وأمن المستهلك على مستوى العالم .

واختارت المنظمة الدولية لحماية المستهلك هذا العام شعار (حماية

المعلومات والبيانات ) الخاصة بالمستهلك في كافة المعاملات المالية

والتجارية والشخصية .

ودعا الاتحاد الليبي لحماية المستهلك في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة

الانباء الليبية نسخة منه الى الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي

تخص المستهلك ومنها الحسابات المصرفية وغيرها من المعلومات الا بطلب من

الجهات المختصة قانونا ،وقيام الجهات التنفيذية والتشريعية بواجباتها نحو

المستهلك .

واشار الاتحاد في بيانه الى عدم وجود مكاتب لحماية المستهلك في مؤسسات

الدولة لتلبية طموحات ومطالب المستهلك من خلال تلقي الشكاوى والرد

عليها ومتابعة الجهات ذات العلاقة بالمستهلك خاصة في قطاع الصحة

والمواصلات .



ووجه الاتحاد الدعوة لكافة الجهات والافراد المهتمين بحماية المستهلك

الى حضور الاحتفالية التي ستقام الخميس 15 مارس بقاعة عمر المختار بمعرض

طرابلس الدولي .

(وال)