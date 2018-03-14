الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 14 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* ملخص عام ..

يبقى الطقس مستقر على مناطق شمال ليبيا بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا

يوم الجمعة بتقلبات جوية تسبب في رياح جنوبية نشطة مثيرة للاتربة وارتفاع

في درجات الحرارة .



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة السرعة تنشط يوم

الجمعة على بعض المناطق متسببة في اثارة الاتربة والغبار ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (20-25) درجة مئوية وتصل هذا اليوم على باقي

المناطق إلى (28) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد على

أغلب المناطق .



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب ، تتكاثر على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار

خفيفة يوم الغد على الساحل وبعض المناطق ، والرياح شمالية غربية فشمالية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية

معتدلة السرعة ، درجات الحرارة على أغلب المناطق تتـراوح مـــابين

(20-25) درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الاخضر ، بينما تتراوح

على الدواخل ما بين ( 28، 33 ) درجة مئوية.



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح شمالية غربية إلى

شمالية شرقية خفيفة معتدلة السرعة بينما تكون جنوبية غربية معتدلة إلى

نشطة السرعة أحيانا على القطرون مما تسبب في اثارة الاتربة والرمال تتحول

يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح

مابين (26-30) درجة مئوية على غدامس والحمادة وهون ، بينما تكون مابين

(32-37) درجة مئوية على باقي المناطق .



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح جنوبية شرقية إلى

جنوبية معتدلة السرعة احيانا على تازربو والكفرة مما تسبب في اثارة

الاتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (32 - 36) درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا يوم

الغد ...

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