الرئيس الفلبيني يعلن انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.







مانيلا 14 مارس 2018 (وال) - أعلن الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى،

اليوم الأربعاء، انسحاب بلاده من المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية

الدولية التى تنظر فى سياسته التى أفضت إلى سقوط عدد من القتلى فى إطار

مكافحة المخدرات،

وقال "دوتيرتى "فى بيان "أعلن أن الفلبين ألغت مصادقتها على اتفاقية

روما بمفعول فورى".

وقال دوتيرتى فى تصريح سابق إنه لا يوجد أى احتمال لمثوله أمام المحكمة

الجنائية الدولية لأنه لن يكون من حقها قانونا توجيه اتهامات له "ولا بعد

مليون سنة".

وكان محامى فلبينى قدم في وقت سابق شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

يتهم فيها دوتيرتى بجعل القتل "أفضل وسيلة" فى حربه المستمرة منذ 19 شهرا

على المخدرات.

وقالت المحكمة الشهر الماضى إنها بدأت عملية فحص أولية لتحديد مدى

اختصاصها وعما إذا كانت هناك جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت.

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