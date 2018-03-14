الرقابة الإدارية توقف 257 شركة استيراد خدمةً للصالح العام.





طرابلس 14 مارس 2018 ( وال )- أعلنت هيئة الرقابة الادارية عن ايقاف 257

شركة عن مزاولة عملها لتوريد سلع مختلفة مطالبة المصرف المركزى بعدم

اتخاذ أية اجراءات حيال الشركات المذكورة لحين صدور موافقتها خدمة للصالح

العام.

واشارت الهيئة من خلال متابعة الإدارة العامة للرقابة على الوزارات ، حيث

كشفت اللجنة المكلفة بتقييم أداء وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق

مخالفة وزير الاقتصاد والصناعة بإحالة كشوفات تضمن عدد (257) شركة

وموافقته على توريد سلع مختلفة ، دون العرض على اللجنة المختصة لأخذ

موافقتها بتنفيذ الموازنة الاستيرادية.

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