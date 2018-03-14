نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 14 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



*الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب إلى صافية ، الريح براني الى شلوق سرعته مابين

(05 - 15) عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر ، البحر

هادىء إلى خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية ، الرؤيـة

جيدة وتكون متوسطة على ساحل زوارة وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف في

الصباح الباكر ..



*الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على ساحل الخليج مع

احتمال سقوط أمطار خفيفة ، الريح شرش على درنة ومتغير الاتجاه على درنة

وبراني على باقي الساحل ، سرعته مابين(05-15) عقدة تصل إلى (20 ) عقدة

على الخليج ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين )1.25-1.75) متر ، ويصل هذا

اليوم إلى ( 1،50 ) متر على الزويتينه ، البحر خفيف الموج ويكون قليل

الاضطراب هذا اليوم على ساحل الزويتينه ، درجة حرارة سطح البحر ( 17)

درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة.

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