للموقع قوات الاحتلال تقتحم قرية الولجة غرب بيت لحم.الأربعاء ، 14-03-2018 - 10:11:00



بيت لحم 14-مارس-2018 (وال ) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة،
قرية الولجة غرب بيت لحم، وداهمت عدة منازل فيها.
وأفاد مصدر فلسطيني بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إجراءات وتدابير
أمنية مكثفة، تخللها إغلاق المدخل الرئيس، وتسيير دوريات راجلة في
الأحياء والشوارع مع إطلاق قنابل مضيئة.
وأضاف أن جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين وعبثوا
بمحتوياتها في حارات الظهر، والسرج، والمسجد، إلى جانب عمليات تفتيش
الأراضي والمناطق الجبلية.
...( وال ) ..

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