الخدمات الضمانية بالمرج تعلن إيداع معاشات شهر مارس في حسابات مستحقيها.





بنغازي 14 مارس 2018 (وال) -.. أعلنت وحدة الشؤون المالية بمكتب

الخدمات الضمانية المرج ، عن إيداع معاشات شهر مارس في حسابات مستحقيها

لدى المصارف .

وقال مدير وحدة الشؤون المالية عبد الله الكيلاني إن الإيداع تم بناء

على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة بشأن صرف المعاشات للمضمونين

بنظام الضمان الاجتماعي في الثلث الأول من كل شهر .

وأوضح الكيلاني أن جميع أنواع معاشات المضمونين ومرتبات الموظفين، أودعت

بالكامل في حسابات مستحقيها .

قطاع المالية يطالب المراقبين بضرورة إحالة بيانات الموظفين .

كما طالب قطاع المالية والتخطيط مراقبو ومديرو مكاتب الخدمات المالية

بالبلديات، والمراقبين الماليين بكافة الجهات الممولة من الميزانية

العامة بتقديم بيانات موظفيها .

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