عميد بلدية سرت يتابع المخزون السلعى المخصص للجمعيات التعاونية الاستهلاكية .





سرت 14 مارس 2018 ( وال )- تابع عميد بلدية سرت " مختار المعدانى "

خلال اجتماعه مع مدير مكتب صندوق موزانة الاسعار بسرت " عبد العالى القبى

" وبحضور عدد من مسؤولى الاقسام بالمكتب ، المعوقات التى تواجه عمل

الصندوق .

وبحث الاجتماع السبل الكفيلة للمعوقات التى تواجة مقار السلع والعمل

الادارى لمكتب مبيعات صندوق موزانة الاسعار واستعراض المخزون السلعى

المخصص للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الذى وصل للمخازن الرئيسية بسرت

من صندوق موزانة الاسعار الوسطى مصراتة والذى سيتم توزيعه على الجمعيات

خلال الاسبوع المقبل .

يشار إلى أن عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسرت 120 جمعية يتم

التعامل معها من خلال مكتب صندوق موزانة الاسعار وبرعاية واشراف مراقبة

الاقتصاد بالبلدية .

...(وال-سرت)...