اجتماع مجلس ادارة جامعة بنغازي.

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بنغازي 14 مارس 2018 ( وال ) .. عقد مجلس ادارة جامعة بنغازي

اجتماعا ضم رئيس الجامعة الدكتور مرعي المغربي وبعض رؤساء الأقسام

المالية.

وناقش الاجتماع كيفية تحول الإدارة من اليدوية إلى الإلكترونية لمكتب

الشؤون المالية، وضرورة استقبال أي شكوى أو مطلب من الموظفين بالجامعة،

وإعداد خطة شهرية لإعداد المرتبات والانتهاء من تجهيزها في الموعد المحدد

لصرفها.

ويذكر أن حملة خيرية انطلقت خلال الايام الماضية لدعم وإعادة اعمار

جامعة بنغازي.

...( وال..بنغازي ) .