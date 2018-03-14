الاعتداء على المشجر رقم 5 بمنطقة اسلنطه من قبل بعض المواطنيين .





بنغازي 14 مارس 2018 (وال ) .. وجهت الهيأة العامة للزراعة

بالمنطقة الشرقية نداء استغاثة عاجل إلى جهاز الشرطة الزراعية وكافة

الجهات الأمنية لإيقاف التعدي على المشجر رقم 5 بمنطقة اسلنطه والمشجر

بالصنوبر .

وأكدت الهيأة في بيان لها أن مجموعة من المواطنين قاموا بالاعتداء على

أرض المشتل وتقسيمه، فضلاً عن البدء في أعمال البناء داخل حدود المشتل .

وأشارت الهيأة إلى أن مجموعة من معدومي الضمير قاموا أمس الثلاثاء

بالاعتداء على المشتل وتقسيمه .

يشار إلى أن مشجر الصنوبر الواقع غرب منطقة اسلنطة جنوب الطريق العام

والمعروف باسم مركز تجييش اسلنطة هو من المشجرات الواقعة غرب منطقة

اسلنطة تبلغ مساحته (5) هكتار تقريبا .

...( وال ..بنغازي ) ..