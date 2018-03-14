الاعتداء على المشجر رقم 5 بمنطقة اسلنطه من قبل بعض المواطنيين .
الأربعاء ، 14- 03- 2018 - 09:29:00
بنغازي 14 مارس 2018 (وال ) .. وجهت الهيأة العامة للزراعة
بالمنطقة الشرقية نداء استغاثة عاجل إلى جهاز الشرطة الزراعية وكافة
الجهات الأمنية لإيقاف التعدي على المشجر رقم 5 بمنطقة اسلنطه والمشجر
بالصنوبر .
وأكدت الهيأة في بيان لها أن مجموعة من المواطنين قاموا بالاعتداء على
أرض المشتل وتقسيمه، فضلاً عن البدء في أعمال البناء داخل حدود المشتل .
وأشارت الهيأة إلى أن مجموعة من معدومي الضمير قاموا أمس الثلاثاء
بالاعتداء على المشتل وتقسيمه .
يشار إلى أن مشجر الصنوبر الواقع غرب منطقة اسلنطة جنوب الطريق العام
والمعروف باسم مركز تجييش اسلنطة هو من المشجرات الواقعة غرب منطقة
اسلنطة تبلغ مساحته (5) هكتار تقريبا .
...( وال ..بنغازي ) ..