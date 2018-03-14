وزير الخارجية الأمريكى الجديد فى أول تصريح له: قيادة ترامب جعلت أمريكا أكثر أمانا.





واشنطن 14مارس 2018 ( وال) - قال وزير الخارجية الأمريكى الجديد

"مايك بومبيو"، فى أول تصريح له بعد تعيينه فى المنصب الجديد، مساء

الثلاثاء، "اتطلع لتمثيل الشعب الأمريكى أمام العالم"، مؤكدًا أن قيادة

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جعلت أمريكا أكثر أمانًا، مضيفًا "أشكر

الرئيس ترامب على اختيار لمنصب وزير الخارجية".

من جانبها، قالت مندوبة واشنطن الدائمة فى الأمم المتحدة نيكى هايلى، إن

"تعيين مايك بومبيو وزيرًا للخارجية، قرار عظيم".

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