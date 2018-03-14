ترامب يعيّن بومبيو وزيراً للخارجية.





واشنطن14 مارس 2018 (وال) - عيّن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" أمس

الثلاثاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، وزيراً للخارجية

ليحلّ محل "ريكس تيلرسون" الذي أقيل بعد سلسلة من الخلافات العلنية.

ترامب وفي تغريدة على "تويتر" أعلن أنّ مايك بومبيو مدير المخابرات

المركزية سيصبح وزير الخارجية الجديد، شاكراً تيلرسون على خدماته.

وأكد ترامب تعيينه النائبة السابقة لبومبيو جينا هاسبل مديرةً جديدة

ًللاستخبارات المركزية لتكون أول امرأة تختار لهذا المنصب.

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