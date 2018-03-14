الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشبكة المكتبات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط .





طرابلس 14 مارس 2018 (وال) -عقدت للجنة الدائمة لشبكة المكتبات

النفطية صباح أمس الثلاثاء إجتماعها الثاني بمقر المؤسسة الوطنية للنفط

.

حضر الإجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صنع

الله" ورئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط " فؤاد بالرحيم"

و أعضاء اللجنة الدائمة لشبكة المكتبات النفطية .

ثمن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في مستهل الاجتماع الجهود

المبذولة في سبيل النجاح والنهوض بهذا المشروع الذي يهدف الى وصول

المعرفة وايتاحها للعاملين بالمؤسسة النفطية في كافة المواقع ..مؤكدا ان

هذا المشروع يهذف الى الإرتقاء بالمخزون الفكري والثقافي للموظفين بصفة

خاصة وزيادة العطاء والعمل بشكل عام.

عرض بعدها شريط مرئي أوضح مفهوم المكتبات والأهداف العامة للتكتلات أو

شبكات المكتبات وواقع المكتبات المتخصصة في قطاع النفط والغاز وكذلك عرض

نماذج عالمية للتكتلات.

وتم خلال هذا الإجتماع طرح مشروع معرض الكتاب النفطي والذي سيقام على

هامش معرض بنغازي الدولي للنفط والغاز الذي سيتم تنظيمه في شهر اكتوبر

القادم من العام الجاري والذي يهدف الى اثراء مكتبات القطاع بصفة خاصة

وبقية المؤسسات العامة والمساهمة في نشر الثقافة النفطية وتبادل المعرفة

مع دوائر المعارف الأجنبية والعربية الاخرى المتخصصة في ذات القطاع ونشر

الوعي العلمي والتقني وتعزيز رصيد المكتبات النفطية بالقطاع.

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