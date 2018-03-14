المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تبدأ ولايتها الرابعة.





برلين 14-مارس-2018 (وال) - تبدأ المستشارة الألمانية انغيلا ميركل،

اليوم الأربعاء، ولايتها الرابعة في هذا المنصب، بعدما تأخير ستة أشهر في

مواجهة التحديين الشعبوي، واصلاح الاتحاد الأوروبي.

ويفترض أن ينتخب النواب الذين تم انتخابهم في 24 سبتمبرالماضي ميركل

مستشارة قبل ظهر اليوم، ثم ستقسم اليمين قبل ان تعقد اول اجتماع حكومي

حوالى الساعة ( 16.00) بالتوقيت العالمي.

وحسب وكالة الانباء الفرنسية ستقود ميركل بلدا هزه الانتعاش التاريخي

لليمين القومي ممثلا بحزب البديل من أجل المانيا، الذي أصبح بعد

الانتخابات التشريعية الاخيرة اول حزب معارض في البلاد يمثله 92 نائبا.

ونجح هذا الحزب في الاستفادة من الذين خاب املهم من المواقف الوسطية

لميركل، والذين شعروا بالاستياء من القرار، الذي اتخذته في 2015 لاستقبال

مئات الآلاف من طالبي اللجوء في المانيا.

وقال أحد المقربين من ميركل طالبا عدم كشف هويته "من الممكن جدا الا يصمد

هذا التحالف اربع سنوات".

وستزور ميركل في الأيام المقبلة باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي

ايمانويل ماكرون بشأن اصلاحات الاتحاد الاوروبي.

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