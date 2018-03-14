قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من محافظة جنين.





جنين 14 مارس 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أربعة

مواطنين، بينهم أسيران محرران، من بلدات السيلة الحارثية وصانور وسيريس

في محافظة جنين، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين المدرس

خالد عبد العزيز جرادات، ومحمد يحيى طحاينة، بعد اقتحام بلدة السيلة

الحارثية غرب جنين، بعد مداهمة منزليهما، كما داهمت منزل المواطن محمد

الشلبي وفتشته واستجوبت ساكنيه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر طارق نايف العيسة، بعد اقتحام

منزله في بلدة صانور، والمواطن قسام مأمون نجم بعد اقتحام بلدة سيريس

جنوب المحافظة، ومداهمة منزله وتفتيشه.

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