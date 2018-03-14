مشروع لتطوير مراكز الرعاية الصحية في البلاد .





طرابلس 14 مارس 2018 ( وال ) - أعلن في طرابلس أمس الثلاثاء عن

انطلاق مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية في جميع مناطق ليبيا ، لدعم

وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الاولية ، وذلك بالتعاون مع حكومة

المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وقال مدير مكتب الخدمات الصحية " رضا شعوتة " إن المملكة المتحدة هي

من ستتكلف بالمشروع من حيث الميزانية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

" ، وإن تكلفة المشروع تقدر بمليون و800 الف يورو .

وأوضح " شعوتة " أن مدة المشروع ستكون خلال سنتين ، وسينطلق اعتبارا

من اليوم فعليا ، على مستوى 6 مراكز صحية كنموذج أولي، ومنها ينطلق

المشروع للمراكز الاخرى في ليبيا ".

ويهدف المشروع الى تدريب 300 طبيب و600 ممرض و100 موظف اداري من

موظفي ادارة المناطق على التخطيط الفعال وتقديم الخدمات ذات جودة عالية.

وأشار " شعوتة " الى أن ما تحتاجه الكوادر الطبية الليبية هو التدريب

، وإن توفرت ، فستكون الرعاية الصحية على اكمل وجه في ليبيا .

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