البعثة الأممية : تزايد وجود المجموعات المسلحة في الجنوب ينذر بخطر تعريض المنطقة لمزيد من التصعيد .

طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء إستمرار العنف في مدينة سبها داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي تعرض أرواح المدنيين للخطر وتسهم إسهاماً كبيراً في تدمير البنية التحتية في ليبيا.

وحذرت البعثة في بيان لها نشرته اليوم بصفحتها على فيسبوك من أن تزايد وجود المجموعات المسلحة في الجنوب ينذر بخطر تعريض المنطقة لمزيد من التصعيد ودعت جميع الأطراف إلى العمل نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتعزيز جهود الحوار والمصالحة والامتناع عن الخطاب الذي يمكن أن يتسبب في تأجيج الوضع.

واشاد بيان البعثة بالقادة الوطنيين والمحليين الذين يتخذون خطوات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع وتعرب عن إستعدادها لدعم هذه الجهود.





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