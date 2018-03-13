البعثة الأممية : تزايد وجود المجموعات المسلحة في الجنوب ينذر بخطر تعريض المنطقة لمزيد من التصعيد . الثلاثاء ، 13-03-2018 - 22:11:00

البعثة الأممية : تزايد وجود المجموعات المسلحة في الجنوب ينذر بخطر تعريض المنطقة لمزيد من التصعيد . طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء إستمرار العنف في مدينة سبها داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي تعرض أرواح المدنيين للخطر وتسهم إسهاماً كبيراً في تدمير البنية التحتية في ليبيا.
وحذرت البعثة في بيان لها نشرته اليوم بصفحتها على فيسبوك من أن تزايد وجود المجموعات المسلحة في الجنوب ينذر بخطر تعريض المنطقة لمزيد من التصعيد ودعت جميع الأطراف إلى العمل نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتعزيز جهود الحوار والمصالحة والامتناع عن الخطاب الذي يمكن أن يتسبب في تأجيج الوضع.
واشاد بيان البعثة بالقادة الوطنيين والمحليين الذين يتخذون خطوات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع وتعرب عن إستعدادها لدعم هذه الجهود.


... ( وال )...

الأكثر قراءة في وال

غريان تحتضن فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول دور الأمم المتحدة في ليبيا .
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا .
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يجتمع مع عدد من المسؤولين بمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا