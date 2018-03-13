حكومة الوفاق الوطني تبحث تفعيل وحدة دعم وتمكين المرأة .

طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - عقد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد حمزة اجتماعاً موسعا اليوم الثلاثاء، حضره كل من وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية أسماء الأسطى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي منصورالشافعي، والمستشار السياسي لرئيس المجلس طاهر السني والمستشارة هند شوبار .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوط العملية لإتمام تنفيذ وحدة دعم وتمكين المرأة، واعتماد الهيكلية الخاصة بها ،

للاشارة فان المجلس الرئاسي كان قد أصدر قراراً بالخصوص تحت رقم (210) لسنة 2016م بشأن إنشاء وحدة دعم وتنفيذ المراة.

وأضاف المكتب الاعلامي ان المجتمعون اتفقوا على إعلان قبول الترشيحات الخاصة بالمناصب القيادية والإدارية وشروط القبول والمعايير المطلوبة للترشيح يوم الخميس القادم الموافق 15 مارس 2018.

وأشار المكتب الى أن هذا الاجتماع جاء بناءاً على توجيه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بضرورة تمكين المرأة من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورفع العراقيل التي تحد من ممارستها لدورها بشكل ايجابي فعّال .



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