سيالة يصدر تعليماته للسفارة الليبية بايطاليا بمتابعة موضوع الطفل الليبي وشقيقيه الذين تم انقاذهم قبالة سواحل جزيرة صقلية .

طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - أعلن وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " ان الوزارة تابعت مع السفارة الليبية بايطاليا موضوع الطفل الليبي وشقيقيه الذين اضطروا لركوب البحر املا في الحصول على علاج لشقيقهم الاصغر المصاب بمرض السرطان .

وأكد " سيالة " في تصريح خص به وكالة الأنباء الليبية اليوم الثلاثاء أنه واثر تلقيه لنبأ انقاذهم قبالة سواحل جزيرة صقلية على متن قارب مطاطي أصدر تعليماته للسفارة الليبية بايطاليا لمتابعة هذا الموضوع وتكليف مندوب لزيارتهم والاطمئنان على حالاتهم الصحية وخاصة الطفل المصاب بالسرطان .

وأضاف أنه تم اليوم زيارة الطفل بالمستشفى والاطمئنان على حالته الصحية .

ودعا في سياق تصريحه في ذات الوقت الى ضرورة اتباع القنوات والطرق والمؤسسات الرسمية والشرعية في مثل هذه المسائل وعدم اتباع الطرق غير الشرعية وركوب المخاطر ، مشيرا بأن وزارة الصحة مخولة ومكلفة من المجلس الرئاسي بالاهتمام بمثل هذه الحالات وتقديم العلاج اللازم لها .

يشار بأن العديد من وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي كانت قد تناقلت أمس خبر انقاذ الطفل الليبي المصاب بمرض السرطان وبرفقته شقيقيه على متن قارب مطاطي قبالة سواحل صقلية اجبرتهم حالة شقيقهم الاصغر الصحية على خوض غمار ركوب البحر والمجازفة بحثا عن العلاج .



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