وزير الداخلية يلتقي غسان سلامة .

طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة .

ووفقا للمكتب الاعلامي بالوزارة فقد أكد العميد عبد السلام عاشور على ضرورة توثيق أواصر التعاون في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

ومن جانبه أكد سلامة خلال هذا اللقاء على ضرورة تسريع وتيرة التعاون بين البعثة والوزارة فيما يتعلق ببرنامج الدعم للنهوض بالمؤسسات الأمنية داخل وزارة الداخلية.

وحضر المقابلة عضو عن إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة .



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