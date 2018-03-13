رئيس المجلس الرئاسي يلتقي ضباطاً من السلاح الجوي .

طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج اليوم الثلاثاء بعدد من ضباط السلاح الجوي الليبي، وتناول الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس أهمية توحيد سلاح الجو، وسبل تقويته وتطويره من ناحية الجاهزية والقدرة على الانتشار لتامين الحدود الليبية.

كما بحث برامج التأهيل والتدريب داخل القوات الجوية وفي الأكاديميات العسكرية بالدول الصديقة.





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