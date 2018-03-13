رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير البريطاني .

طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، وحضر اللقاء المستشار السياسي طاهر السني.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول اللقاء آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي، وجدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم جهود السراج لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والمساهمة بما يطلب منها في هذا الاتجاه.

من جانبه رحب السراج بالسفير البريطاني مؤكداً على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن هناك الكثير من ملفات التعاون المشترك التي تستدعي تطوير عملية التنسيق والتواصل .





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