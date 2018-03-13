النائب أحمد معيتيق يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية .الثلاثاء ، 13-03-2018 - 17:28:00

النائب أحمد معيتيق يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية .طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد عمر معيتيق"، ظهر اليوم الثلاثاء وزيرة الشؤون الاجتماعية " فاضي الشافعي"، ووكيل الوزارة " محسن أبوسنينة ".
ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الخطوات التي اتخذتها الوزارة بافتتاحها مكاتب في عدد من البلديات مؤخراً في إطار الحرض على تنظيم العمل وتقريب الخدمة للمواطنين.
كما تم التطرق لتفعيل مشاريع صندوق الضمان الاجتماعي المتوقفة، ومنها عدم صيانة الفنادق المتوقفة منذ سنوات.
وأكد معيتيق على أهمية وزارة الشؤون الاجتماعية، والجهات التابعة لها باعتبارها مظلة اجتماعية تقدم خدماتها للمواطن منذ الولادة وحتى بلوغه سن التقاعد وبعد ان توافيه المنية باستفادة اسرته من مرتبه الضماني، وشدد على العمل بروح المسؤولية لتذليل كل الصعاب التي تعيق سير عملها.

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