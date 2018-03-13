وزير الداخلية يشدد خلال اجتماعه مع رؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن بالمناطق على ضرورة حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .

طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - شدد وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور على ضرورة حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومحاربة كافة أنواع الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته بالاجتماع الذي عقده مع رؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن بالمناطق صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس.

وأكد الوزير على ضرورة بناء الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة حتى تقوم كافة الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن في كافة مناطق ليبيا بدورها على أكمل وجه.

كما طالب مدراء الأمن والأجهزة الأمنية بتفعيل كافة المؤسسات والهيئات والمراكز التابعة للوزارة وأستغلال كافة الخبرات الفنية العاملة في هذه المديريات والأجهزة.

وأشار وزير الداخلية في كلمته إلى ضرورة الأهتمام بملف النازحين وخاصة من رجال الأمن والشرطة والعمل على إرجاعهم إلى أرض الوطن وحلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه هذا الملف.

وأكد على كافة المشاركين في الاجتماع , بضرورة التواصل مع إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية لإبراز كافة مناشطها من خلال مكتب الإعلام الأمني.

وطمآن المشاركين في هذا الاجتماع بأنه سيتم حلحلة عدد من المشاكل والعراقيل التي كانت تواجه أجهزة ومديريات وإدارات الوزارة .

قدم بعدها مدراء الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن بالمناطق شروحاً وافية حول سير العمل داخل الأجهزة والمديريات التابعة للوزارة.



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