النائب أحمد معيتيق يعلن البدء في تشغيل معمل البصمة الوراثية .

طرابلس 13مارس 2018 ( وال ) - أعلن النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، صباح اليوم الثلاثاء البدء في تشغيل معمل البصمة الوراثية خلال ورشة العمل التي أقامتها زارة الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين التي اتخذت عنوان" التعرف على مصير المفقودين خطوة نحو العدالة والمصالحة".

ووفقا لادرارة التواصل والاعلام فقد أشاد النائب في كلمته أمام الحضور بالجهود التي بذلت من أجل الوصول بهذا المشروع الطموح لمراحله النهائية والذي سيحقق نتائج ملموسة تسهم بشكل مباشر في الكشف عن مصير المفقودين بتعاون الجهات ذات العلاقة من أجل احقاق الحق، وبث الطمأنينة والراحة في قلب كل أم وأخت وزوجة شغوفة لمعرفة مصير عزيز عليها.

واعتبر هذا الإنجاز جزئية مهمة من بنود الاتفاق السياسي، وخاصة فيما يتعلق بالتواصل مع المنطقة الشرقية حتى يغطي هذا العمل كل مناطق ليبيا ولا يقتصر على منطقة دون غيرها في إطار العمل من أجل لم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية باعتبار المفقودين أبناء ليبيا وواجب علينا معرفة مصيرهم.

وأكد بأن الجهد الذي سيقوم به الخبراء والفنيين التابعين للهيئة ستعود نتائجه بالإيجاب على أداء عمل المختصين في وزارتي الداخلية والعدل متمثلة في مركز الخبرة القضائية والبحوث الذي سيصدر تقاريراً معتمدة باعتبارها سند العدالة القانوني.

كما أشاد في السياق نفسه بالشركاء الذي ساهموا في انجاز هذا المشروع متمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسون.

يشار بأن ورشة العمل التي حضرها عضو المجلس الرئاسي الدكتور" محمد عماري زايد"، ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة وعدد من الوزراء ، وسفير دولة البوسنة والقائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا وعدد من المختصين تمحورت حول ضبط الإطار القانوني لملف المفقودين وإرساء الأسس والقواعد الخاصة به، بالإضافة لتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية المعنية بملف المفقودين، ووضع الإجراءات العملية القياسية والقانونية للتعرف عليهم، ومعرفة مصرهم كعامل رئيسي للمصالحة الوطنية.



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