السعودية ومصر تضاعفان شراء الأسلحة.





ستوكهولم 13 مارس 2018 (وال) - أظهر تقرير دولي أن السعودية

ومصر ضاعفتا خلال السنوات الخمس الماضية من استيراد الأسلحة والمعدات

العسكرية.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" الذي نشرالتقرير

أمس الاثنين إن السعودية زادت من استيراد الأسلحة في الفترة ما بين 2013

و2017 بنسبة 225%، مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، فيما رفعت مصر

استيراد المعدات العسكرية بنسبة 215%.

وأشار المعهد في تقريره إلى أن نقل أنظمة الأسلحة الرئيسية على مستوى

العالم، بين عامي 2013 و2017، ارتفع بنسبة 10% مقارنة بالسنوات الخمس

السابقة على ذلك.

وتضاعفت واردات الأسلحة خلال الفترة المذكورة. وكانت الولايات

المتحدة وفرنسا هما الموردين الرئيسيين للأسلحة إلى المنطقة، في حين كانت

السعودية ومصر والإمارات هي البلدان الرئيسية المستوردة.