الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن أهم القضايا والموضوعات .



طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - عقد " محمد السلاك " الناطق الرسمي باسم

رئيس المجلس الرئاسي مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، اوضح خلاله أنشطة رئيس

المجلس وأهم الموضوعات والقضايا التي تم تناولها وبحثها.

واستعرض " السلاك " في مستهل مؤتمره الصحفي ، سلسلة اللقاءات التى عقدها

رئيس المجلس الرئاسي وعلى المستويات كافة ، مبينا بأن السراج عقد

اجتماعات مع قيادات أمنية وعسكرية وكذلك على المستوى السياسي مع أعضاء

مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وعدد من الوزراء، وعميد بلدية سبها

بالإضافة إلى عدد من الأعيان والحكماء، مشيرا بأن هذه الاجتماعات

واللقاءات تمحورت حول بحث سبل التهدئة والخروج من الأزمة التي يعاني

منها الجنوب وجاءت في سياق وقف إطلاق النار والعمل على التهدئة والوصول

إلى التسوية هناك.

وقال " السلاك " ان مجموعة من القرارات أُتخذت في هذا الصدد بتشكيل لجنة

عن حكومة الوفاق وأعضاء من لجنة النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة

إلى عدد من الشخصيات الفاعلة في الجنوب ستعمل على جهود التهدئة

والمصالحة، مشيرا إلى أن اللجنة ستتوجه إلى الجنوب خلال يومين للعمل على

وقف إطلاق النار وكذلك التنسيق لتقديم الخدمات اللازمة.

وأضاف أن من ضمن القرارات تشكيل قوة أمنية لتأمين الجنوب ودعم القوات

التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وعلى الصعيد السياسي، تطرق " السلاك " إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي

"فائز السراج" مع مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا "غسان سلامة" ، مشيرا الى

أن اللقاء تركز حول سبل تطوير العملية السياسية وتجاوز العقبات التي تحول

دون التسوية السياسية الشاملة التي يتطلع إليها الليبيون.

وفي مايتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية ، قال "السلاك" إن مفاوضات توحيد

المؤسسة العسكرية تسير بوتيرة جيدة، وإن هناك اتفاقا حول كثير من النقاط

منها تحديد الاختصاصات والهيكلة ، وشدد على ضرروة تحقيق تقدم ملموس في

العملية السياسية باعتبار أن المؤسسة العسكرية تأتمر بأوامر السلطة

السياسية.

وحول القطاع الصحي أكد "السلاك"، أن السراج اجتمع بعدد من المسؤولين في

القطاع الصحي، وعلى رأسهم وزير الصحة ووكيلي الوزارة ورئيس جهاز الإمداد

ورئيس لجنة العطاءات الفرعية ، لبحث الخدمات التي يقدمها القطاع وسبل

تطويرها بما يخدم المواطنين .

ونوه "السلاك" إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشكل دوري يوم الإثنين من كل

أسبوع للحديث عن أهم المستجدات السياسية .





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