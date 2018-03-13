رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى وقف القتال في الغوطة الشرقية.



يروكسل 13 مارس 2018 ( وال) - دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني

إلى وقف القتال في الغوطة الشرقية في محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال تاياني إلى أن العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية قد أوقعت أكثر

من ألف قتيل وأدت إلى جرح آلاف أخرين.

ودعا تاياني إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، حيث "من

الضروري احترام وقف إطلاق نار دائم من أجل السماح بإخلاء الجرحى

والمرضى"، وفق كلامه.

وأعاد التذكير بموقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى البحث عن حل سياسي

للصراع السوري في إطار عملية جنيف، التي تقودها الأمم المتحدة.