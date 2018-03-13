رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الايطالي بليبيا .



طرابلس 13 مارس 2018 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس

السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، وحضر اللقاء المستشار السياسي

طاهر السني.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد جدد بيروني دعم بلاده لنهج رئيس

المجلس الرئاسي التوافقي وبما يبذله من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في

ليبيا، كما أكد تأييد بلاده لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة آملاً أن

تفضي هذه الجهود إلى انتخابات هذا العام .

ومن جانبه أكد السراج على العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين

منوها بدعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لتتخطي ليبيا

الأزمة الراهنة.

وأشار الى أن المفوضية العليا تواصل عملية التجهيز للانتخابات على أن

يسبقها إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور.





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