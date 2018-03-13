رئيس هيئة الرقابة الادارية يجتمع بلجنة التقرير السنوي للعام 2017.

طرابلس 13 مارس 2018 (وال)- اجتمع رئيس هيئة الرقابة الادارية " نصر علي حسن " صباح اليوم الثلاثاء بأعضاء لجنة التقرير السنوي للعام 2017

والمتضمن ملاحظات الهيئة عن الجهاز التنفيذي بالدولة وذلك بحضور وكيل

الهيئة "سليمان الشنطي".

واوضح مكتب الاعلام بالهيئة أن الاجتماع تناول عدة ملاحظات هامة وجوهرية

على الآلية المتبعة في اعداد التقرير السنوي لعام 2017 .

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الوقت في انجاز التقرير السنوي وضرورة وضع

آلية جديدة لتوزيعه على مختلف الجهات العامة للاستفادة من الملاحظات

الواردة به .

كما أشار إلى أهمية هذا التقرير في إتاحة الفرصة للرأي العام لمعرفة ما

قدمته الهيئة من ملاحظات على عمل الجهات العامة ، تمهيدا لنشرها بموقع

الهيئة الالكتروني .

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